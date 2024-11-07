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川普胜选 伊朗：美国获审视「错误政策」机会

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（法新社德黑兰7日电） 美国共和党总统候选人、前总统川普昨天确定胜选，即将再度入主白宫，伊朗当局今天声称，川普胜选是美国重新评估过往「错误政策」的机会。

川普（Donald Trump）于本届美国总统大选击败民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris），明年1月将重返白宫，他曾在第一届总统任期对伊朗采取「极限施压政策」。

川普上次担任总统期间，美国2020年1月空袭伊拉克首都巴格达的机场，击毙伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）将军苏雷曼尼（Qasem Soleimani）。

官媒伊朗通讯社（IRNA）引述外交部发言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）的说法报导：「过去美国不同政府的政策和做法，让我们有相当痛苦的经历。」

他还说，川普胜选是「审视过往错误政策」的机会。

川普昨天确定胜选之前，伊朗当局曾称美国大选其实无关紧要。

伊朗政府发言人莫哈杰拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示：「美国和伊朗伊斯兰共和国的总体政策是固定的。」

她还指出：「谁当总统并不重要。计画已经制定，人民的生活不会出现变化。」

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