川普藉外敌法驱逐委内瑞拉人 逾两世纪以来仅3度引用

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（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普上周末引用一项已有数百年历史且鲜为人知的战时法律「外国敌人法」（Alien Enemies Act），将逾200名据称是委内瑞拉帮派分子送到萨尔瓦多关押。

以下是这项法律的内容和过去引用的状况。

● 227年前的战时法律

1798年，美国在第2位总统亚当斯（John Adams）任内通过一系列外国人暨煽动叛乱法（Alien and Sedition Acts），其中包含外国敌人法。

这些法律在美国与法国濒临开战之际生效，目的是提高公民身分要求、授权总统驱逐外国人，及允许政府在战时关押外国人。

当系列法规中的其他规定陆续废除或过期，外国敌人法则留存至今。

这项战时法律规定，「敌国或敌对政府的国民」可「被视为外敌予以逮捕、约束、拘留和驱逐」。

● 美国此前仅3度引用

外国敌人法是为了防范外国在战时刺探情报和从事破坏活动而制定，但布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）认为，这项法律「可以被用来对付没做错任何事的移民，且已有前例」。

美国过去仅引用3次这项法律，分别是在1812年美英战争期间对付英国人、在第一次世界大战期间对付敌国人，以及在第2次世界大战期间拘留逾10万名日本人和日裔美国人。

一旦国会宣战，总统即可引用外国敌人法。然而，总统也可基于抵御「侵略」或「掠夺性入侵」绕过国会。

● 有外敌入侵？

川普曾矢言积极驱逐数以千计无证件移民，说要动用外国敌人法来对付委内瑞拉贩毒帮派「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员。

白宫本月15日表示，「阿拉瓜火车」与委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府关系密切。 川普坚称，这个帮派「直接和在马杜洛政权秘密或以其他方式指挥下，对美国领土发起非常规战争」。

● 专家意见

专家质疑这项法律是否允许大规模驱逐移民。

数位法律暨政策期刊「公正安全」（Just Security）司法专家佛拉戴克（Steve Vladeck）说，即便法院街受川普的说法，即「阿拉瓜火车」构成外国或政府「侵略」或「掠夺性入侵」，美国仍须说服法院那些被拘留的人都是「阿拉瓜火车」成员。

佛拉戴克补充说，「这会需要司法逐案检视」，且「政府将输掉其中很多官司」。

● 司法出手阻挡

美国联邦法官出手暂时中止驱逐令，但载运委内瑞拉移民的飞机仍飞往萨尔瓦多，令人质疑川普政府是否故意违抗法院裁决。

美国政府同时针对法院禁制令提出上诉，并要求在问题解决之前中止禁制令。

有关此案的听证会预定本月21日举行，但最终很可能送交最高法院审议。