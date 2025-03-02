川普行政命令连发 上任至今多达79道

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（法新社巴黎1日电） 1月20日重返白宫以来，川普已签署多达79项行政命令，横跨外交政策到跨性别权利等议题。

由于所属的共和党在国会仅占微弱多数，且寻求迅速采取行动改组美国政府，川普挥舞手中的笔，作为针对贸易、民权和联邦官僚机构的武器。

根据「联邦公报」（Federal Register），1937年以来，没有一位美国总统如此迅速地签署如此多的行政命令。联邦公报公布自1937年以来颁布的行政命令。

川普已遭到激烈的抵制。根据纽约大学法学院（ New York University School of Law）法律平台「正义安全」（Just Security）监测，截至2月27日，其中16项行政命令已在法庭上遭到挑战。

以下是川普行政命令所针对的主要议题：

● 经济与贸易

关税、对化石燃料的支持、建立主权基金：据法新社统计，经济是川普最优先考虑的事项之一，迄今已下达 27道相关行政命令。

其中12项涉及贸易和关税，例如威胁对加拿大和墨西哥加徵关税，以及目前对中国输美商品加徵10%的关税。

他还下令实施「国家能源紧急状态」等举措，以兑现他「钻探、钻探」石油的竞选承诺。

● 多元化和性别

至少有14道行政命令涉及多元化和性别，采取的措施包括：仅承认男性和女性性别、将跨性别者排除在军队之外、限制19岁以下的性别转变程序，这些命令都在法庭上遭到挑战。

● 移民

另一个优先事项是移民，有15道行政命令和移民议题有关。

1月签署的一项行政命令暂停接纳难民，称他们「损害了美国的利益」。

川普政府随后冻结难民计画组织的资金。之后，联邦法院阻止了该道命令。

川普还签署一项命令，寻求重新解释美国宪法第十四修正案，该修正案明定：「凡在美国出生或归化，并受美国司法管辖者，均为美国及其居住州的公民」。

● 「政府效率部」

川普的6道行政命令将权力授予马斯克（Elon Musk）领导下的所谓「政府效率部」（DOGE），马斯克是川普旗下的节流总管。

其中，最新的命令之一要求「解构过度干预且繁琐的行政国家」。

● 健康

共13道命令涉及健康议题。

川普上任后的首要举措之一，就是让美国退出世界卫生组织（WHO）并撤销前任总统拜登发布的保障女性堕胎和避孕权的命令。

● 技术

川普签署10道技术命令，其中2道关于加密货币，3道关于人工智慧（AI）。