川普要北约军费GDP占比拉高至5% 欧洲不觉能办到

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（法新社布鲁塞尔9日电） 美国候任总统川普要求北约盟国将国防支出大幅拉高到GDP占比的5%，是现行2%的两倍有余。欧洲各国多认可行性不高，觉得这应是川普要盟国多为防务付出心力的新施压。

德国马歇尔基金会（German Marshall Fund）的赖瑟（Ian Lesser）说：「要求所有北约盟国都达到5%的程度，显然完全不现实，至少短期内如此。与即将上任的川普政府就分担北约防务打交道，只是诸多外交棘手难题之一。」

自俄国入侵乌克兰后，北约各国纷纷增加军费开支，2023年终于让几十年都没做到的国防支出占国内生产总值（GDP）2%变成基本款。

去年北约32个成员国里有23国达标军费GDP占比2%，其中最高者是波兰4.12%；北约领头羊的美国3.38%、英国2.3%，法国和德国则勉强达到2%门槛。

占比最低的是西班牙，仅1.28%；其他未达标2%的国家还有义大利、加拿大、比利时等。

由于经济规模相对庞大，以美元计价的美国国防经费换算下来，超过北约总军费的6成。

川普长久以来一直不满美国在北约为欧洲撑起安全防卫的角色，指控盟国揩油吃免费午餐。他在第一任时便谴责像德国此等军费支出不足，威胁要退出北约。

去年美国总统大选期间，川普又说目前北约军费GDP占比2%的底标是「世纪之偷」，甚至放话不相援未达标的北约成员，形同变相鼓励俄国。

在呼吁北约提高军费一事上，川普并不孤单。北约秘书长吕特（Mark Rutte）同意，鉴于俄国施加威胁的规模，目前2%已不足以应对，坚称欧洲需「加足马力」增加国防开支，以实现新的防御计画并阻止日后俄国对北约可能的攻击。

但吕特未给出具体新目标，只说如北约各国不能提高经费使用效率，日后军费支出可能「至少须达4%」。

最能响应迫切性者都是俄国的邻国，如波兰与波罗的海三小国，都已努力提高军费占比；一些未达标2%的北约成员，也承认必须提高军费开支。

然而德国总理萧兹（Olaf Scholz）所属社民党（SPD）籍国会议员史泰格纳（Ralf Stegner）抨击川普所提的5%「根本是疯了」。

北约外交圈表示，尽管川普要求的5%目标被认为不切实际，盟国仍必须尽量满足他，以免美国真退出北约。

目前来看，首先要观察川普上任后会如何将这个给北约盟国出的作业落实成政策，接着是6月于荷兰举行的北约峰会时，盟国将如何达成新共识。

柏林智库「欧洲外交关系协会」（ECFR）的葛兰德（Camille Grand）说：「现在看来恐要往3%或3.5%来订，上回2%目标我们花10年才达成，如今或许5年就应该要达标。」