川普要求选民登记时提供公民身分证明 遭联邦法官挡下

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（法新社华盛顿24日电） 一名美国联邦法官今天做出裁决，阻挡总统川普旨在全面改革选举制度的行政命令部分内容，被挡下的命令包括要求选民在州级选举登记时提供美国公民身分证明，这为川普执政遭遇的法律挫败再添一笔。

针对川普行政命令中要求选民在州级选举登记时必须提供美国公民身分证明，华府联邦地区法院法官柯勒-柯特里（Colleen Kollar-Kotelly）明确禁止。

川普于3月底签署一项行政命令，聚焦于限制邮寄投票；他多年来持续抨击这项措施。这道命令签署后马上面临法律挑战，民主党也对此提出诉讼。

柯勒-柯特里表示，在进一步审查案件实质后，原告「极有可能胜诉」，因此她裁决实施预防性禁制令，以阻止川普的行政命令生效。

她在长达120页的裁决书中指出：「我们的宪法将规范联邦选举的权力交付给国会与各州，而非总统。」

不过，柯勒-柯特里拒绝阻挡川普行政命令中的另一项重要规定，那就是要求各州订立的邮寄投票截止时间，必须与选举日投票截止时间一致。 虽然参与联邦选举必须具备美国公民身分，但并非所有州都要求选民携带证明公民身分的文件，而是选择其他验证方式来确认身分。

根据川普这道行政命令，不遵守的州将面临联邦选举资金断供的风险。