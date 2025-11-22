川普要求11/27前答应和平方案 乌克兰慌忙应对

（法新社基辅22日电） 乌克兰今天急忙回应美国提出的一份结束战争计画，内容包含俄罗斯多项强硬诉求。基辅表示已与多个关键欧洲盟友讨论下一步行动。

乌克兰总统泽伦斯基对这项华府的28点计画持反对态度，俄国总统普丁则表示欢迎。这项提案要求乌克兰割让领土、缩减军队，并保证永不加入北大西洋公约组织（NATO）。

美国绕过欧洲推出这份计画，但乌克兰外长西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X表示，已与法、英及欧盟外交政策主管等欧洲伙伴通话时「说明我们后续行动的逻辑」。

英国外交大臣古柏（Yvette Cooper）也在X上表示，「乌克兰必须自己决定未来」。

欧洲领袖预定22日在南非举行的G20峰会举行场边会晤，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，将明确强调「关于乌克兰的任何事都不能没有乌克兰参与」。

美国总统川普给乌克兰不到一周时间接受方案，但泽伦斯基21日承诺，将努力确保任何协议都不会「背叛」乌克兰利益，即便可能因此失去华府这个盟友。

泽伦斯基在对全国发表谈话时表示，乌克兰正面临史上其中一次最艰难时刻，他将提出对于川普提案的替代方案。

普丁则表示，川普这份蓝图「可以为最终和平协议奠定基础」，并说若乌克兰退出谈判，俄罗斯将夺取更多领土。

根据法新社取得的方案内容，俄罗斯将获得领土、重新融入全球经济，并重返G8集团。

普丁在与俄国安全会议成员的电视会议上说：「乌克兰及其欧洲盟友仍抱持幻想，企图在战场上制造俄罗斯战略性失败。」

若基辅退出谈判，普丁说俄罗斯近期收复乌克兰城市库普扬斯克的情况，必定在前线其他关键地区重演。