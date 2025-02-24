川普要5000亿美元矿产 乌克兰：7成在俄占区

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（法新社基辅23日电） 美国正推动与乌克兰签协议确保能优先使用乌国矿藏。但乌克兰当局表示，约有价值3500亿美元关键性资源蕴藏于乌东俄罗斯占领区。

美国过去一周一直在施压乌克兰签署矿产协议，但遭基辅以美方所提协议文本没含对乌克兰的安全保障而拒绝。美国总统川普表示，他希望获得价值5000亿美元的乌克兰矿产资源，来补偿拜登政府任内对乌克兰的援助。

目前乌克兰近20%的矿产资源，包括约一半稀土矿藏，都处于俄罗斯占领区内；有估计在俄占区的矿藏资源价值可能达数兆美元。

法新社报导，乌克兰大部分资源位于工业地带的乌东顿巴斯（Donbas），但顿巴斯地区大部分已沦入俄罗斯手中，且俄军仍持续在战线推进。

乌克兰副总理思维里登科（Yulia Svyrydenko）在基辅一场记者会说：「不幸的是，我们掌握的讯息显示约价值3500亿美元的可用关键矿产，暂时都在俄占区内。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）希望川普提供具体的安全保障，换取锂、钛、铀和稀土等关键资源的使用权。这些原料对生产电子产品至关重要。

川普和他的幕僚已对泽伦斯基不愿签署美乌矿产协议感到挫折，然而乌克兰一名消息人士昨天告诉法新社，乌克兰领导人「还没准备好」同意美方目前的要求。

泽伦斯基的幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）今天坚称，相关谈判目前「正常进行」。

叶尔马克在基辅的记者会说：「没有人拒绝任何事情，目前工作进展正常，但这样的过程可能需要一天，也可能要几个月。」（译者：纪锦玲）