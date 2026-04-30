川普警告伊朗「快聪明起来」并接受核协议

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（法新社德黑兰29日电） 美国总统川普今天警告德黑兰当局「赶快聪明起来」，答应美方实施严格控管的要求。与此同时，美国海上封锁仍持续对伊朗经济造成压力。

一名官员表示，川普昨天在与石油业高层的会议中透露，美国海上封锁可能再延长数月，据媒体报导，川普已拒绝伊朗先重启荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）再谈核议题的提案。

川普在自家社群媒体发文指出，「伊朗内部一团乱……他们最好赶快聪明起来」，文中还配上一张他手持步枪，站在被炸毁的沙漠堡垒前的合成图，图中写着「别再想我会当好人！」（No more Mr. Nice Guy!）

川普与业者共商必要时可采取哪些措施，以及如何将对美国消费者的冲击降至最低。和平谈判仍陷僵局的消息再度推升油价。格林威治标准时间13时35分左右（约台湾时间29日晚间9时35分），布伦特原油6月期货每桶上涨5.16%至117美元（约新台币3697元），创下4月8日美伊停火以来新高。

联合国开发计画署（UNDP）也警告，美伊战争使能源与化肥价格飙升，恐导致160个国家、超过3000万人陷入贫穷，署长德克鲁（Alexander De Croo）告诉法新社：「这是发展的倒退。」

美伊战争不只重创全球经济，伊朗也深受所苦。

伊朗货币里亚尔（rial）兑美元汇率今天再创历史新低，一名人在巴黎的伊朗民众接受法新社记者采访时，流露出深深的绝望。

他说：「近年每次谈判，人民的经济就每况愈下。他们去谈判，带回来的却是更多制裁，问题核心永远是核武，完全不谈人民、经济或自由。」