川普警告伊朗将遭受重击 威胁扩大打击范围与目标

（法新社华盛顿7日电） 美国总统川普（Donald Trump）今天发文表示，伊朗将「遭受重创」，并称考虑扩大打击范围，纳入先前未列入的新目标。

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文表示：「今天伊朗将遭受非常沉重的打击！」

他说：「由于伊朗的恶劣行径，目前正严肃考虑针对先前未列入目标的区域与群体，执行彻底的摧毁与确定的死亡。」

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早曾表示，伊朗绝不会向以色列与美国投降。

美国与以色列自2月28日开启针对伊朗的军事行动，此后伊朗也以飞弹与无人机袭击以色列，以及美国位于中东地区的基地。

裴泽斯基安在国营电视台发表的演说中，针对伊朗发动的袭击向邻近的波斯湾国家致歉，并补充表示，除非攻击源自这些邻国，否则德黑兰不会将其列为目标。

川普在贴文中也提到裴泽斯基安的道歉，称伊朗「已向其中东邻国道歉并投降，并承诺不再向他们开火。这项承诺完全是屈服于美国与以色列持续不断的攻击。伊朗已不再是『中东霸凌者』，转而成为『中东输家』，且在投降或完全瓦解之前，这种局面将持续数十年。」