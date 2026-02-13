川普警告伊朗若拒核协议 恐付惨痛代价

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天警告伊朗，若未能达成核协议，将面临「极为惨痛」的后果；而以色列总理尼坦雅胡则对与伊朗的任何协议品质，表示怀疑。

昨天在白宫会晤尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）后，川普今天表示，他希望美国与伊朗的核计画谈判，「能在接下来的一个月内」有结果。

川普告诉媒体说：「我们必须达成协议，否则后果严重。我不希望这种事发生。」川普连说两句「非常惨痛」。

川普表示：「如果伊朗不肯协议，对他们来说，代价将会很惨痛。」

川普正考虑派遣第2艘航空母舰前往中东，加强对伊朗施压。他并回顾去年7月，以色列与伊朗爆发12天战争期间，美国下令对德黑兰的核设施发动攻击。

法新社报导，但川普和尼坦雅胡会谈后，两人显然仍存在歧见。

尼坦雅胡今天将启程返国，他在行前表示，川普认为自己正为与伊朗的协议铺路。

根据尼坦雅胡办公室后来发布的影片声明，尼坦雅胡说：「我不讳言，对于任何与伊朗的协议，其品质我都普遍怀疑。」

他又说，任何协议「都必须包含我们极重视的要件」，例如伊朗的弹道飞弹计画，以及伊朗不应为一些武装团体撑腰，包括对巴勒斯坦的哈玛斯（Hamas）、叶门的「青年运动」(Houthi )和黎巴嫩的真主党(Hezbollah)等。

尼坦雅胡说，与伊朗谈判，「不只是核子议题而已。」（编译：纪锦玲）