川普警告伊朗足球队 参加世界杯恐危及生命

（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普今天警告伊朗足球队，若他们参加即将在北美举行的2026年世界杯，他们的「生命与安全」将受到威胁。 川普发表此番言论两天前，他才告诉国际足球总会（FIFA）主席英凡提诺（Gianni Infantino），尽管中东战事仍在持续，他依然欢迎伊朗球员参赛。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上表示：「欢迎伊朗国家足球队参加世界杯，但我真心认为，为了他们自身的生命与安全，他们出现在那里并不合适。」 这场由美国与以色列两国于2月28日发动空袭所触发的战争，使伊朗能否参加今年夏天举行的男子足球世界杯出现变数，这项赛事由加拿大、墨西哥与美国主办。 英凡提诺本周稍早表示，他在白宫与川普会面期间，两人曾就「伊朗当前局势」进行讨论。

他在10日会面后写道：「川普总统重申，当然欢迎伊朗国家足球队前往美国参加这项赛事。」 英凡提诺去年12月创立了FIFA和平奖，并颁发给川普。 他的这番言论，是这位足球界领袖首次承认中东战事仍在持续中。

川普本周也对在澳洲参赛的伊朗女足队一事发表看法，呼吁澳洲政府给予她们政治庇护。 由于在亚洲杯比赛前拒唱国歌，球员们深怕返国将遭受清算。对此，澳洲政府随后准许5名决定留下来的球员提供庇护。