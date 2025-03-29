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川普计划关闭美国之音 联邦法官出手暂挡

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（法新社华盛顿28日电） 美国一名联邦法官今天发布临时限制令，暂时阻止总统川普政府要关闭政府资助的美国之音（VOA）广播网计画。

联邦地区法官欧特肯（J. Paul Oetken）就美国之音员工和他们的工会及无国界记者组织（Reporters Without Borders）在纽约联邦法院提起的诉讼发出临时限制令。

无国界记者组织美国办事处执行主任韦默斯（Clayton Weimers）指出：「我们很高兴法官冻结了政府要解散美国之音的任何进一步行动。」

韦默斯补充表示：「我们呼吁川普政府立即解冻美国之音的资金，并让所有员工复职，不再拖延。」

川普政府大幅削减联邦政府预算和人力计画，本月开始对美国之音和其他美国资助的媒体进行大规模裁员。

作为全面削减开支行动一环，川普已停止向美国之音的母公司美国国际媒体署（USAGM）拨发国会批准的资金。

其他受影响的媒体还包括成立于冷战时期、旨在对前苏联集团进行广播的自由欧洲电台／自由电台（Radio Free Europe/Radio Liberty），以及负责向中国、北韩和其他媒体受到限制的亚洲国家提供新闻报导的「自由亚洲电台」（Radio Free Asia）。

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