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川普计划砍NASA预算 聚焦载人登月火星胜过研究

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普政府今天公布2026年国家航空暨太空总署（NASA）预算削减近1/4提案，大砍科学和气候计画，将首要重心放在载人登月和火星任务。

川普政府将让NASA超出预算的「太空发射系统」（Space Launch System）和「猎户座」（Orion）载人太空船在2027年执行NASA「阿提米丝」（Artemis）计画第3次任务后废止，以及淘汰绕月太空站「门户」（Gateway）计画。

这项提案还将取消「火星样本返回」（Mars Sample Return）任务，这是NASA和欧洲太空总署合作计画，目的在带回火星探测车「毅力号」（Perseverance）取得的岩石样本并分析，以寻找远古微生物生命迹象。

川普政府认为没必要在这方面努力，因为他们的「目标将是由载人上火星的任务来实现」。

NASA代理署长裴卓（Janet Petro）在声明中表示：「这项提案包括同时进行月球和火星探索的投资，同时仍优先考量关键的科学和技术研究。」

白宫表示，希望聚焦于「重返月球方面击败中国，并首次将人类送上火星」。中国计划在2030年前实现中国人首次登陆月球，而美国的「阿提米丝」登月计画则面临一再延误。

非营利的行星学会（The Planetary Society）说：「白宫提议削减NASA单年度预算幅度是美国史上最大。」

行星学会还说：「在没有得到正式上任的NASA署长意见，或没有根据经过深思熟虑的政策目标下，如此迅速削减NASA预算并不会提高NASA效率，反而将造成混乱，浪费纳税人的投资，并削弱美国在太空领域的领导地位。」

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