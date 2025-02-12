川普让USAID全面停摆 恐让中国有可乘之机

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普动手冻结几乎所有外援资金之后，柬埔寨危险的除雷工作被迫停工，直到中国介入补齐必要资金之后再度复工。

在库克群岛，一个与纽西兰存在「自由联合」关系且亲美的国家，总理布朗（Mark Brown）则是宣布有计划前往北京签署合作协议。

美国历代政府都矢言要与中国一较高下，形容北京当局是华府在全球领导地位上唯一潜在竞争对手。

但川普接受顾问兼亿万富豪马斯克（Elon Musk）建议，强迫美国国际开发总署（USAID）几乎所有员工放假的举措，在柬埔寨和库克群岛这两个面积不大但位居战略要地的国家看来，华府等于是自行放弃了让美方发挥软实力最有效的工具之一。

川普非但毫无悔意，反而转向「硬实力」：不仅不分敌友开徵关税，为了达到目的甚至扬言动武，只要能拿下格陵兰（Greenland），甘愿杠上北大西洋公约组织（NATO）盟友丹麦。

在前总统拜登政府担任USAID亚洲区助理署长的薛迈龙（Michael Schiffer）警告说，中国恐成为开发中世界的要角，主宰从公卫到治安等各项领域。

他说，美国会「先被挤到一旁纳凉，一两年之后就会讶异地讨论着中国是如何将自我定位为拉丁美洲、非洲和亚洲的首选合作伙伴」。

「等到那个时候，一切都为时已晚。」