川普访英下榻处投射性犯罪者艾普斯坦影片　4人被捕

（法新社英国温莎16日电） 美国总统川普在英国进行国是访问前，抗议人士今天将川普与性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）影像投射到川普下榻的英格兰城堡上，有4人遭警方逮捕。

以针对政治人物发起病毒式行动而知名的团体Led by Donkeys，将一段影片拼贴投射到伦敦以西的温莎城堡（Windsor Castle）一座塔楼上，持续了数分钟。

在川普抵达英国前，包括川普总统的嫌犯照、艾普斯坦照片、报纸头条以及两人一同跳舞的片段被投射在城堡上。

警方表示，已有4人因「涉嫌恶意通讯」在温莎被捕。

泰晤士河谷警察局的高级警司派克（Felicity Parker）表示，「我们对于任何在温莎城堡周边未经授权的活动都极为重视」，并称警方「迅速采取行动阻止投影」。

川普一直难以摆脱与前友人艾普斯坦的关联。艾普斯坦2019年等待受审时在狱中死亡。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）也受到波及，英国驻美大使与艾普斯坦间密切关系遭披露后，施凯尔将这名大使解职。

美国「空军一号」降落前，数十名反川普的示威者已在温莎集结抗议他的来访。

数千人计划在首都伦敦示威，但川普在访问期间将避免进入伦敦与公开场合。

川普与妻子梅兰妮亚（Melania）将于明天入住温莎城堡，由英王查尔斯三世（King Charles III）与王后卡蜜拉（Camilla）接待。

川普18日将与施凯尔在首相的乡间官邸进行一天的政治与经济会谈，之后返回美国。（编译：徐睿承）

