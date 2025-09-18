川普访英国宴盛大 官司对手梅铎出席受瞩

（法新社温莎17日电） 美国总统川普今晚在英国国宴上享用了一道道珍馐美馔，不过晚宴上有一位令人瞩目的宾客，那就是正与川普有官司纠纷的94岁媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）。

当川普大啖西洋菜义式奶冻和鸡肉卷时，媒体大亨梅铎也在同一间厅室里；川普曾因一篇关于他写给性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生日祝贺的报导，而对梅铎提出诽谤告诉。

梅铎在场似乎并未影响79岁的川普对这次活动的兴致。川普表示，「特殊」一词都不足以形容英美两国的关系。

英王查尔斯三世（King Charles III）在伦敦近郊近千年历史的温莎城堡（Windsor Castle）宏伟的圣乔治大厅（St George’s Hall），为这场晚宴安排了一场非凡的盛会。

王室官员在带领法新社等媒体参观时表示，这张巨型宴会桌本身长度相当于2.7架载送川普前往温莎城堡的「陆战队一号」（Marine One）直升机，桌上摆放了139根蜡烛、1452件餐具，并有超过100名工作人员。

然而，尽管为川普准备的豪华菜肴并不令人意外，但其中一位宾客却备受瞩目。

川普6月因「华尔街日报」发表一篇关于他与已故性罪犯富豪艾普斯坦的文章，对澳洲出生的媒体大亨梅铎及华尔街日报提告，求偿100亿美元（约新台币2958亿元）。

华尔街日报报导称，地产大亨川普在2003年写了一封带有暗示性的生日信给艾普斯坦。川普否认他曾写过这封信或在信上署名。

这桩丑闻已为这趟访问蒙上阴影。英国驻美大使曼德森（Peter Mandelson）近日因为与艾普斯坦「私交甚笃」而遭撤职。

然而这并未阻止梅铎出现在宾客名单上。官员表示，出席名单由英国政府和白宫共同拟定，座位安排则由王室负责。

梅铎的媒体事业长期以来使他成为英国政坛的「造王者」，他今晚被看到与其他宾客交谈，但在巨大的长形餐桌上，他的座位离川普很远。

其他宾客则较为传统，包括英国王位继承人威廉王子（Prince William）与妻子凯特王妃（Princess Catherine），以及川普的女儿蒂芬妮．川普（Tiffany Trump）和她的夫婿。

几位美国科技公司的执行长也出席了晚宴，包括辉达（Nvidia）执行长黄仁勋和OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman），反映了此次访问期间所达成的数以十亿计美元科技交易。（编译：李佩珊）