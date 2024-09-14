川普贺锦丽转战摇摆州 移民阴谋论愈演愈烈

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（法新社加州兰乔帕洛斯维第斯13日电） 美国共和党总统候选人川普与民主党总统候选人贺锦丽今天各自再于摇摆州造势。在川普矢言「大规模驱逐」非法移民之际，有关海地人的种族歧视争议正愈演愈烈。

川普昨天人在胜负难料的亚利桑那州；贺锦丽（Kamala Harris）则在同样属于摇摆州的北卡罗来纳州举行两场造势活动。

78岁的川普预定今天稍晚在内华达州造势，他的竞选团队说，他将把重点放在选民的经济忧虑上，包括通货膨胀。

贺锦丽在本月10日总统大选辩论中的表现获好评，她今天在宾夕法尼亚州造势；在这场激烈的选举中，宾州可谓具有决定性角色的摇摆州中最关键的一州。

民意调查显示，距离11月5日投票日仅余约7周，川普与贺锦丽之间几乎不相上下。

近日一波甚嚣尘上的阴谋论让俄亥俄州春田市（Springfield）受到全美关注，有消息指称海地移民偷走并吃掉当地居民的宠物，当局很快予以澄清，但川普放大了这种说法。

近年约有2万名海地人落脚在春田市，在当地局势愈来愈紧张的同时，当局连续两天因不明威胁疏散学校。

川普今天声称，春田市的移民「毁了他们的生活方式」，承诺「大规模驱逐」这些人。

他在他位于洛杉矶附近的高尔夫俱乐部说：「我们会实施我国史上最大规模的驱逐行动。」

现任总统拜登今天呼吁川普停止煽动紧张气氛，并说「美国不容这种事发生」。

贺锦丽的团队则乘胜追击，宣布她将于19日与知名脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）一起出席直播活动。

民主党人也希望堕胎议题能拉抬胜选机会。但天主教教宗方济各（Pope Francis）今天将贺锦丽支持堕胎与川普反移民的「罪过」画上等号，他对记者说：「（选民）必须两害相权取其轻…每个人都要思考并凭良心做决定。」