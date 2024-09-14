立足瑞士 报道世界
登录

川普贺锦丽转战摇摆州 移民阴谋论愈演愈烈

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社加州兰乔帕洛斯维第斯13日电） 美国共和党总统候选人川普与民主党总统候选人贺锦丽今天各自再于摇摆州造势。在川普矢言「大规模驱逐」非法移民之际，有关海地人的种族歧视争议正愈演愈烈。

川普昨天人在胜负难料的亚利桑那州；贺锦丽（Kamala Harris）则在同样属于摇摆州的北卡罗来纳州举行两场造势活动。

78岁的川普预定今天稍晚在内华达州造势，他的竞选团队说，他将把重点放在选民的经济忧虑上，包括通货膨胀。

贺锦丽在本月10日总统大选辩论中的表现获好评，她今天在宾夕法尼亚州造势；在这场激烈的选举中，宾州可谓具有决定性角色的摇摆州中最关键的一州。

民意调查显示，距离11月5日投票日仅余约7周，川普与贺锦丽之间几乎不相上下。

近日一波甚嚣尘上的阴谋论让俄亥俄州春田市（Springfield）受到全美关注，有消息指称海地移民偷走并吃掉当地居民的宠物，当局很快予以澄清，但川普放大了这种说法。

近年约有2万名海地人落脚在春田市，在当地局势愈来愈紧张的同时，当局连续两天因不明威胁疏散学校。

川普今天声称，春田市的移民「毁了他们的生活方式」，承诺「大规模驱逐」这些人。

他在他位于洛杉矶附近的高尔夫俱乐部说：「我们会实施我国史上最大规模的驱逐行动。」

现任总统拜登今天呼吁川普停止煽动紧张气氛，并说「美国不容这种事发生」。

贺锦丽的团队则乘胜追击，宣布她将于19日与知名脱口秀主持人欧普拉（Oprah Winfrey）一起出席直播活动。

民主党人也希望堕胎议题能拉抬胜选机会。但天主教教宗方济各（Pope Francis）今天将贺锦丽支持堕胎与川普反移民的「罪过」画上等号，他对记者说：「（选民）必须两害相权取其轻…每个人都要思考并凭良心做决定。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
33
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

如今，瑞士和美国可以相互学习什么？

社交媒体对公共辩论的影响和日益加剧，世界两极分化愈演愈烈。面对这一现实，所有民主国家都必须自问，要用什么理念来赢得公民信任。

参与讨论
3 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
51
74 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团