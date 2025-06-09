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川普跳过州长出动国民兵 60年来首见

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普部署2000名国民兵进驻加州洛杉矶，镇压抗议乱象。这是数十年来，美国总统首次在州政府未请求支援的情况下，派遣军队进入紧急区域。

川普下令联邦控制的加州国民兵挺进美国第2大城洛杉矶，应对城市街头「目无法纪的状态」，以协助平息美国移民当局扫荡非法移民引发的抗议。

国民兵的起源可追溯至17世纪美洲殖民地时期的地方民兵组织，历史甚至比美国建国还要悠久。国民兵职责多元，包括国内救灾与安全保障、国土防卫与防止内乱，同时作为美军海外部署的后备力量。

总统下令在国内部署国民兵并非新鲜事，但总统与州长因部署问题产生冲突的情况则相当罕见。

● 2025年－洛杉矶

白宫表示，川普此举是依据「美国法典」（United States Code）第10编（Title 10）赋予的权力。这条法律允许在「对美国政权遭遇叛乱或叛乱威胁」期间，将国民兵联邦化。

加州州长纽松（Gavin Newsom）称这项决定是「蓄意煽动」，然而川普无视他的反对，下令对洛杉矶部署军队，国民兵今天已现身洛杉矶街头。

人权观察（Human Rights Watch）前执行主任罗思（Kenneth Roth）在社群平台X表示：「这是自1965年以来，总统首次未经州长要求即部署国民兵。」

「前总统詹森（Lyndon Johnson）当时这么做，是为了保护民权示威者。如今则是川普为了继续扫荡移民而制造政治声势。」

布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）国安专家高坦（Elizabeth Goitein）警告，川普此举是一种「令人震惊的权力滥用」。他的备忘录授权将国民兵联邦化，以部署在「实际或可能发生抗议（联邦移民执法）行动的地点」。

高坦在X表示：「川普已授权在全国任何可能出现针对美国移民暨海关执法局（ICE）行动抗议的地点部署军队。这是个巨大警讯。」

● 2005年－卡崔娜飓风

这场毁灭性风灾导致纽奥良大部分地区淹水，导致美国史上最大规模的和平时期国民兵部署。

但批评者指控时任总统小布希（George W. Bush）倾向以军事方式应对灾难，而非人道救援。

时任路易斯安那州州长布朗柯（Kathleen Blanco）警告，数以千计国民兵和联邦部队中，有很多是经历过伊拉克战争洗礼的老兵。

据报导，她表示：「这些部队知道如何开枪杀人，而我预期他们会这么做。」

● 2020年－白宫外

2020年6月1日，在非裔美国男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察压颈致死后，全美爆发大规模示威潮。

白宫附近聚集了大批抗议群众，国民兵与警方联手维持秩序，动用了闪光弹与催泪瓦斯。

与美国50个州不同，华盛顿特区国民兵是唯一一支直属总统的国民兵。当时仍为川普掌权。

● 1965年－阿拉巴马州

一场具里程碑意义的民权运动，导致时任总统与支持种族隔离的州长爆发冲突。

由民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）领导的示威群众，当时正从塞麻（Selma）徒步前往阿拉巴马州首府蒙哥马利（Montgomery），时任州长华勒斯（George Wallace）原承诺会派遣国民兵维安，但最终反悔。

华勒斯变卦激怒了詹森总统，他不顾州政府意愿，直接调派国民兵，让数以千计美军与联邦化的国民兵保护游行队伍。

● 1957年－阿肯色州

阿肯色州小岩城（Little Rock）学区奉命废除种族隔离时，支持种族隔离的时任州长佛巴斯（Orval Faubus）派遣国民兵包围一所高中，阻止9名非裔学生入学。

时任总统艾森豪（Dwight Eisenhower）对此极为不满，并告诉佛巴斯国民兵应维持秩序，确保让这些学生入学。但佛巴斯却将国民兵撤出，留下地方警力维安。

艾森豪发布行政命令，将阿肯色州国民兵联邦化，并调派1000名美军协助。

● 1970年－肯特州立大学

俄亥俄州肯特州立大学（Kent State University）当年爆发一场反越战示威活动，学生痛批时任总统尼克森（Richard Nixon）扩大战争行动。

随着动乱加剧，国民兵开火，造成4名学生死亡、9人受伤。

这起事件在全国引发众怒，也促使政府针对国民兵在应对内乱与动用武力方面进行改革。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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