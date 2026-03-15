川普轰CNN假新闻 FCC出手警告媒体

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普痛批「假新闻媒体」发布批判性标题后，美国联邦传播委员会（FCC）今天也针对中东战争的负面报导向媒体机构发出警告。

川普自首个任期以来，便一直嘲讽主流媒体为「假新闻」，还曾因为觉得报导偏颇而控告大型新闻机构。 负责监管美国广播、电视及网路媒体的美国联邦传播委员会主席卡尔（Brendan Carr）表示，广播媒体若因新闻报导内容失当，恐将面临失去执照的风险。 卡尔在社群平台X发文表示：「法律规定明确。广播媒体必须符合公共利益运作，否则将会失去执照。」

「那些散播谣言与扭曲新闻，也就是所谓假新闻的广播媒体，在执照续期前，现在还有机会拨乱反正。」

虽然卡尔未点名任何新闻媒体，但他引用川普的社群媒体贴文。川普在文中痛批「假新闻媒体」针对5架加油机在沙乌地阿拉伯遭伊朗击中一事，发布「刻意误导的标题」。 总部位于美国的言论自由倡导组织个人教育权利基金会（Foundation for Individual Rights in Education）抨击卡尔「带有威权性」的警告简直「不可理喻」。

个人教育权利基金会在X发文表示：「当政府以惩罚威胁媒体成为国家的传声筒时，这显然出了严重问题。」

自从以色列与美国2月28日首度对伊朗发动攻击以来，川普与战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）便经常将批判性报导斥为「假新闻」。 五角大厦与白宫13日共同批评美国有线电视新闻网（CNN），主因是CNN指称，华府低估伊朗在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）破坏全球石油运输的能力。