川普迎80岁生日 白宫将办格斗赛

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普将于14日过80岁生日，白宫当天会在南草坪举办格斗赛。

浴血格斗赛堪称是川普时代美国政治的极致写照。白宫着名的南草坪（South Lawn）已搭建起名为「巨爪」（The Claw）的巨型竞技场，14名终极格斗冠军赛（UFC）选手将在14日出赛。

批评人士抨击这场前所未见、耗资6000万美元的「UFC自由250」（UFC Freedom 250）活动不顾民间疾苦，尤其川普政府对伊朗的战争已使得美国百姓生活成本飙升。

川普则表示这是为美国独立250周年纪念揭开序幕的绝佳方式，更不用说还能顺道庆祝生日，他坚称所有费用皆由UFC负责。

此外，这位亿万富翁共和党人也乐于沉浸在活动展现的阳刚气息，届时选手将在俗称「八角笼」（Octagon）的擂台上赤手格斗。

川普今天告诉「纽约邮报」（New York Post）：「他们会是你见过最强悍的一群人。如果你不常看（这种比赛），你会难以置信。」

川普与格斗运动高层交情匪浅，曾多次亲临现场观赛，也因此受到许多年轻男性粉丝的支持，而这批人对他的政治崛起同样至关重要。

国务卿卢比欧（Marco Rubio）也在与UFC总裁怀特（Dana White）签署国际推广综合格斗的合作协议时赞扬这场活动。

卢比欧今天说：「这就是周日活动的意义，这是送给美国人民的礼物。」他还说全球「大概会有10亿人」收看。

这无疑将是白宫约200年历史上绝无仅有的活动。

约4000人将在竞技场内观赛，怀特表示，超过一半的名额将提供美军成员。另外预计将有12万5000人在白宫南侧的椭圆形草坪（The Ellipse）透过大萤幕观看。