川普违法关税退税再等等 美法官给海关时间建新系统

（法新社华盛顿6日电） 美国海关与边境保护局（CBP）官员今天向联邦法院表示，该局正着手开发一套处理关税退税的新系统。法官则已给予该局缓冲时间建立新系统。

美国海关与边境保护局贸易计画执行主任罗德（Brandon Lord）在提交的法律文件中表示，该局的目标是在45天内让这套系统上线。

美国最高法院上月裁定，美国总统川普对各国徵收的「对等关税」违法。罗德表示，海关目前无法立即针对受影响的大量关税启动退款程序。

美国国际贸易法院（Court of International Trade）4日下令要求开始进行首批退税，但海关目前缺乏处理如此「前所未见规模」案件的能力。

罗德表示：「现有的行政程序与技术并不适用于如此庞大的任务。若采人工处理，将导致人员无法全面执行局内的贸易执法任务。」

罗德指出，新系统将比现有流程更具效率。

在审酌罗德的陈述后，法官伊顿（Richard Eaton）决定暂缓执行先前下达的「立即遵行」退税指令，给予海关与边境保护局建立新系统的缓冲时间。

伊顿本周早些时候曾发布命令，要求海关针对尚未完成清算（liquidated）的进口项目，停止计算那些被判定违法的关税。

虽然该指令的精确适用范围尚待厘清，但贸易律师指出，这项裁定可能适用于绝大多数已支付被判定违法关税的进口商品。

罗德6日指出，受影响的进口商超过33万家，涉及超过5300万笔申报项目。

这些根据「国际紧急经济权力法」（IEEPA）徵收的关税，截至伊顿法官4日发布首波命令为止，累计徵收的税额与预付保证金约达1660亿美元（约新台币5.3兆元）。

资料显示，截至4日为止，约有2010万笔申报项目尚未完成最终结算。罗德坦言，海关系统目前无法在排除IEEPA关税的情况下立即停止结算支付，若强行作业将引发更多复杂问题。