川普造势传枪响 贺锦丽欧巴马裴洛西谴责暴力

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国共和党总统参选人川普今天在宾州造势时遭枪击受伤，副总统贺锦丽、前总统欧巴马、前众议院议长裴洛西等民主党重量级人士齐声谴责这起暴力事件。

美国前总统欧巴马（Barack Obama）发表声明谴责枪击事件，并表示虽然尚不清楚事件全貌，但所幸川普伤势并不严重，「我们都应该感到欣慰」。

他透过社群平台抨击这起事件，「我们的民主制度绝不容许政治暴力」。

欧巴马表示，美国民众应该在此时此刻，重新确保政治文明和彼此尊重，他和前第一夫人蜜雪儿欧巴马（Michelle Obama）祝川普早日康复。

副总统贺锦丽（Kamala Harris）则指出，他和丈夫任德龙（Doug Emhoff）为川普、川普的家人及所有因为这场枪击事件受伤和受到影响的人祈祷。

贺锦丽表示，这种暴力行不为美国社会所容许，「我们必须全力谴责这种令人憎恶的行为，并尽一己力量，确保不会有更多暴力事件发生」。

民主党籍前众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）和加州州长纽松（Gavin Newsom ）同样谴责暴力，裴洛西推文援引丈夫保罗裴洛西（Paul Pelosi）遇袭事件指出，「我们的社会不容许任何形式的政治暴力存在」。

纽松说，「我的心与川普总统及今天集会上受影响的每位民众同在」。

共和党籍前总统小布希（George W. Bush）则赞许特勤局人员迅速反应，并表示他与夫人萝拉布希（Laura Bush）庆幸川普在经历这起懦弱的攻击事件后安然无恙。