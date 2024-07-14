川普造势遇袭 全球领袖纷表谴责

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（法新社华盛顿13日电） 美国前总统川普今天在宾州巴特勒（Butler）造势时遇袭，世界领袖纷表震惊。

● 欧洲

欧盟外交与安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）谴责这场攻击，并说：「我们再次目睹针对政治代表的不可接受的暴力行为。」

英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天表示，他对造势会上「骇人的场景感到震惊」，「任何形式的政治暴力在我们的社会中都没有立足之地」。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）表示，她「怀着忧虑」关注宾州的最新消息，并祝福川普早日康复。这位右翼领袖表示，她希望「在接下来几个月的竞选活动中，对话和责任能战胜仇恨和暴力」。

● 美洲

阿根廷民粹主义总统米雷伊（Javier Milei）在这起暗杀事件发生后怪罪「国际左派」，并说：「由于选举失利的恐慌，他们诉诸恐怖主义来强加他们落后的独裁议程。」

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）表示，枪击事件「必须遭到所有民主和政治对话捍卫者的强烈谴责」。

哥斯大黎加政府谴责这场攻击事件，并表示正在关注「这一不可接受的行为」的最新情况。

智利总统波里奇（Gabriel Boric）对枪击事件表示「最大谴责」。他说：「暴力是对民主的威胁，削弱我们的共同生活。我们都必须拒绝。」

在玻利维亚，总统阿尔斯（Luis Arce）表示：「尽管我们在意识形态和政治上存在极大的分歧，但暴力无论来自何处，始终都必须被大家抵制。」