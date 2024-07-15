川普遇刺 同学回忆枪手独来独往曾遭霸凌

afp_tickers

3 分钟

（法新社宾州贝塞尔公园市14日电） 美国宾夕法尼亚州20岁男子库克斯昨天涉嫌在造势活动上枪击前总统川普，当场被特勤狙击手击毙。昔日同窗将他描述为一个内向寡言又孤独的人，且曾遭霸凌。

库克斯（Thomas Matthew Crooks）在这场于宾州巴特勒（Butler）举行的活动中潜伏于附近屋顶，在川普登台演说时开了多枪，川普右耳见血，在特勤人员护送下离开现场。另有一名男子丧命、2人重伤。

美国当局正企图厘清库克斯的犯案动机，目前对他所知如下：

● 沉默寡言

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，库克斯以前的同学将他描述为一名「安静」的学生，常给人「孤独」的印象。

库克斯在社交上似乎很「内向」，但一名同学不记得库克斯曾谈到政治或川普的话题。

自述曾与库克斯同校的柯勒（Jason Kohler）回忆，库克斯常被霸凌，「他话很少，但就是会被霸凌。他被霸凌得很惨」。柯勒说，库克斯有时会穿猎装，因为衣着而被嘲笑。

「纽约时报」提到，库克斯家乡的郡议会代表葛日贝克（Dan Grzybek）说，当地社区属于「相当稳定的中产阶级，也许是中等偏上」；此外，库克斯曾在疗养院工作。

● 没有军事关联

案发后，调查人员在库克斯的车里发现一个「可疑装置」，已交由炸弹技师检查并正在分析。当局也正搜寻库克斯的手机。

负责联邦调查局（FBI）匹兹堡办事处的特别探员罗杰克（Kevin Rojek）说，犯案枪枝是合法购买的AR式半自动步枪。调查人员认为购买这把枪的是库克斯的父亲。

罗杰克还说，目前没有迹象显示库克斯有任何心理疾病。美国国防部发言人赖德（Pat Ryder）说，库克斯与军方没有关系。

FBI正朝暗杀未遂和疑似国内恐怖行动的方向侦办。

● 独自行动

FBI表示，调查人员认为库克斯是独自犯案；其他官员也提到，暂未发现他与意识形态有关。目前也不清楚他的政治倾向。

媒体报导，库克斯登记为共和党员，但也曾捐款给与民主党结盟的进步派政治行动委员会。

库克斯的父亲昨天告诉美国有线电视新闻网（CNN），在谈儿子的事之前，他想先厘清「到底发生了什么事」。