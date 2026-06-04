川普遭爆内阁会议打瞌睡 卢比欧斥荒谬可笑

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（法新社华盛顿3日电） 美国国务卿卢比欧今天驳斥了有关总统川普在内阁会议期间经常打瞌睡的说法。目前外界对这位美国史上就职时最年长总统的健康状况仍持续存疑。

卢比欧（Marco Rubio）在国会听证会作证时，席间被展示了几段影片片段，画面中当卢比欧在身旁发言时，现年79岁的川普明显闭着双眼。

卢比欧告诉联邦众议院外交事务委员会：「我甚至不知道该如何回应，只能告诉各位，这既荒谬又可笑。」

卢比欧补充说：「你可以不喜欢他的政策，你可以不喜欢他做出的决定。但我向各位保证，这绝对不是一位会睡着，或在任何方面、形式上存在认知障碍的总统。」

他说：「事实上，他非常活跃，在许多情况下甚至比他周围更年轻的人还要活跃。这些都是事实。」

卢比欧为川普辩护，称这位美国领袖不停地工作，睡眠时间极少。

卢比欧说：「我日以继夜地随时与他交谈。他的工作时间简直不人道。」

川普将于6月14日满80岁。相较于前总统拜登（Joe Biden）在任期末期因容易跌倒且偶尔失言，而始终笼罩在年龄与健康状况的严格检视下，川普基本上避开了这类质疑。

然而，外界对川普健康状况的质疑依然存在。最近一项「华盛顿邮报」/美国广播公司新闻网/益普索（Washington Post/ABC News/Ipsos）的民调发现，59%的受访者认为川普缺乏领导国家的心智能力，而55%的人表示他缺乏这样做的健康体魄。

川普上周接受最新一次体检，他的医师宣布他「健康状态极佳」，但建议他减重。

与第二任期之初相比，川普近几个月来在公开行程的安排上已明显减少。