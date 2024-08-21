川普遭遇暗杀未遂后 将在北卡罗来纳州首度户外造势

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（法新社华盛顿20日电） 美国前总统川普（Donald Trump）明天将在北卡罗来纳州举行户外造势活动，这是他一个月前在宾州竞选集会遭遇暗杀未遂后，首度举行露天造势活动。

美国媒体引述维安和竞选工作人员说法报导，这场造势集会明天下午将在北卡罗来纳州阿什伯勒（Asheboro）一座航空博物馆举行，有关单位正在加强安全预防措施，包括在这位共和党总统候选人的讲台周围使用防弹玻璃。

川普上个月14日在宾州巴特勒（Butler）造势活动上遭枪手从屋顶开枪，川普右耳遭子弹击伤，人群中有1人遭波及丧命。被任命保护总统和候选人安全的美国特勤局（U.S. Secret Service）挨轰未能阻止枪手行凶后，曾劝戒川普别再举行户外活动。

在枪击案后已举行大约12场室内造势活动的川普公开表示想恢复露天活动。他上个月31日在宾州哈立斯堡（Harrisburg）一座室内体育馆向支持者表示，「我们并未放弃户外造势集会」。

几天前，78岁的川普在社群媒体贴文表示他会持续举行露天活动，还说「特勤局已同意加强他们的维安行动。他们非常有能力这么做」。

特勤局通常不会公开评论维安行动，记者向特勤局求证川普造势活动是否将使用防弹玻璃和其他强化安全策略时，特勤局并未回应。

「华盛顿观察家报」（The Washington Examiner）今天引述掌握维安措施第一手资讯的知情人士说法报导，维安细节包括计划让川普在阿什伯勒集会上，在特殊透明防护玻璃屏障后方向数以千计与会者发表谈话。

华盛顿观察家报指出，这种材质类似于总统座车所使用的玻璃，能保护车上的人免于遭到枪击。