川普重返白宫后 全球对超级富豪和科技巨头课税努力停滞

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（法新社巴黎20日电） 随着川普（Donald Trump）重返白宫执政已经3个月，美国正使全球对亿万富豪和跨国大企业课税的计画触礁，相关努力陷入停顿。

川普今年1月20日第2度就任美国总统后，马上退出经济合作暨发展组织（OECD）全球税收协议。该协议由近140国签署，向跨国大企业获利课徵15%的最低税率。

这项协议将确保年营收在7亿5000万欧元（约新台币277亿元）以上的跨国企业，于经营所在地缴纳最低15%企业税。

已经有许多国家指控亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、谷歌（Google）母公司Alphabet及脸书母公司Meta规避当地税务。

川普2月21日向一些国家发出警告，不要对大型科技公司和其他美国企业处以「歧视性、不成比例」的罚款或课税、或将资金转移至当地公司。此举再度引发华府与其他盟邦在数位服务税议题的分歧。

如今，欧洲联盟（EU）扬言，如果欧美双方对于川普欲徵收欧盟销美商品20%关税计画的谈判破裂，欧盟就会课徵数位服务税。

法裔美籍经济学家祖克曼（Gabriel Zucman）告诉法新社，欧盟未来数周的因应将至关重要，「如果欧盟及其他国家放弃了，并允许美国的跨国公司获得豁免，那很不幸地，将意味着这项非常重要的协议遭到终结」。

此外，向全球超级富豪课税的脚步也正停顿。

去年作为20国集团（G20）轮值主席国的巴西，于当年2月在圣保罗举行的G20财长和央行总裁会议中提议，对全球超级富豪的收入徵收2%最低税，估计每年能筹措2000亿至2500亿美元（约新台币6兆5000亿元至8兆1000亿元）。

不过，当时的美国总统拜登（Joe Biden）政府对这项计画犹豫不决，现任总统川普更是亿万富豪、也是减税的支持者，因此这项计画不太可能在白宫获得支持。