川普重返白宫引发信任危机 澳洲掀AUKUS协议质疑声浪

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（法新社雪梨30日电） 重大安全协议「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）要以美国军事力量重塑澳洲海军，但随着其惊人成本和对美国总统川普日益加深的不信任，这项协议正面临愈来愈多质疑。

澳洲将在5月3日举行联邦选举，然而这项全面性协议却可说是这场势均力敌选举的辩论会上唯一没有被拿出来讨论的议题。

澳洲、美国和英国2021年隆重签订AUKUS协议，展开为期数十年的合作，以制衡中国日益增长的军事力量。

根据协议，华府、伦敦和坎培拉当局将联合发展网路战工具、人工智慧（AI）和极音速飞弹。

法新社报导，协议一大重点是澳洲将从美国取得先进的核动力潜舰舰队。

澳洲计划在未来10至15年间，向美国采购至少3艘「维吉尼亚级」（Virginia Class）核动力潜舰；最终在美方协助下，澳洲希望能自行建造核动力潜舰。

这些潜舰是高度机密的美国军事硬体，将在印度洋-太平洋地区巡弋，使中国在台湾海峡等热点地区发生任何冲突前三思。

政府预估，单是潜舰计画可能就会让澳洲在未来30年内耗资2350亿美元，是澳洲历来所做规模最大的国防投资。

这样的钜资，加上川普再度担任美国武装部队最高统帅，以及他的「美国优先」对外政策，已经让批评人士对这项协议提出质疑。

前保守派总理滕博尔（Malcolm Turnbull）今年稍早曾表示：「AUKUS是一项糟糕的协议。对澳洲极为不公平。」

但左倾的现任总理艾班尼斯（Anthony Albanese）和保守派挑战者达顿 （Peter Dutton）都坚认，无论谁赢得5月3日的大选，AUKUS将继续存在。

艾班尼斯和达顿从气候变迁到移民等议题都存在严重歧见，在AUKUS领域方面几乎是唯一的共识。

艾班尼斯在本月的竞选活动中表示：「我们需要的是确定性，需要在国防政策上达成两党共识。」