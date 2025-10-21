川普预期与中国达成良好协议

（法新社华盛顿21日综合外电报导）美国总统川普今天表示，他下周出席在韩国举行的亚太经济合作会议（APEC）峰会期间，预期与中国国家主席习近平达成「良好」贸易协议，但也示警说，外界瞩目的这场会谈仍有可能取消。

自川普（Donald Trump）首次宣布将在APEC峰会与习近平见面以来，他对这场会谈的态度反覆，一会儿打算赴约，一会儿又犹豫不决。

川普今天在白宫与共和党籍参议员共进午餐时指出：「我们将会有一份公平协议，我认为这次会谈将非常成功。确实，许多人正引颈期盼。」

不过，川普补充说：「（这场会谈）也许不会发生。情势可能有变，例如有人可能会说，『我不想见面，气氛太僵了。』但实际情况并不糟糕。」

川普于9月19日首次宣布，将在韩国与习近平会面，这将是他重返白宫以来两人首度见面，并表示预计2026年初造访中国。

不过，中国本月稍早宣布扩大管制稀土矿出口后，川普扬言取消与习近平会面，并威胁对中国祭出高额关税，后来又改变这个立场。

川普19日表示双方将会见面，而且他预计明年初造访中国，「行程大致已经排定」。

川普16日才表示，预计2周内于匈牙利首都布达佩斯（Budapest）会晤俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin），讨论乌克兰战争议题。但白宫今天指出，「近期」没有计划举行这场会面。