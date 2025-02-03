川普马斯克接连炮轰 大刀转向美国援外机构

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统川普今天说，一年将428亿美元用于海外援助的美国国际开发总署（USAID）是由「偏激的疯子在运作」，他正考虑如何处置；科技大亨马斯克也称此机构是「犯罪组织」。

川普重掌白宫后，下令暂停对外援助计画90天，且将全面审查，以确定相关计画是否符合他的政策目标，后来又宣布粮食计画和其他人道援助可在审查期间获得豁免。不过援助人员表示，不确定性依然存在，全球一些最弱势群体已经受到影响。

川普说，美国国际开发总署「是由一群偏激的疯子在运作，我们正把他们踢出去…然后我们会（就其未来）做出决定」。

川普钦点马斯克（Elon Musk）掌管政府效率部（DOGE），目标是大幅削减联邦支出及裁员，以减少共和党所谓的浪费和不必要支出，据报目前正将矛头对准美国国际开发总署。

马斯克在他的社群平台X回覆一段指控美国国际开发总署参与「流氓中央情报局（CIA）工作」和「网路审查」的影片，写道「美国国际开发总署是一个犯罪组织」。

马斯克随后在没有提供证据的情况下，发文询问他的2.15亿名追踪者：「你们知道美国国际开发总署拿你们的税金资助生物武器研究，包括导致数百万人丧命的COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒吗？」

他并未详细说明这些指控，前朝政府官员称这类说法与俄罗斯的假资讯行动有关。

有报导说，川普希望将美国国际开发总署纳入国务院。他的团队没有回应法新社的置评要求。

美国国际开发总署的X帐号已被停用，官方网站仍处于离线状态。

美国国际开发总署是根据国会法案设立的独立机构，掌管428亿美元预算，用于世界各地的人道救济和发展援助。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）