川普马斯克曾关系密切 短短数月反目成仇

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（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普与科技大亨马斯克（Elon Musk）关系破裂，或许是史上最不令人意外的闹翻案例之一。但两人确实有过短短数月形影不离的好交情。

马斯克日前批评川普主张的规模庞大预算调和法案「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act），两人关系急转直下。以下是他们过去往来的一些重要时刻：

● 跃上舞台

全球首富马斯克2024年10月5日首次现身时任共和党总统候选人川普的造势大会，当时他看起来雀跃不已。

马斯克与川普并肩站在宾夕法尼亚州巴特勒（Butler）的舞台上，一度高举双手跳了起来。3个月前，川普在同一个地点躲过了一次暗杀。

马斯克掀了掀头上那顶全黑色的MAGA（Make America Great Again，让美国再次伟大）鸭舌帽向群众说：「正如大家所见，我不只是MAGA，我还是暗黑MAGA。」

他后来成为川普选战的最大金主，砸下近3亿美元。

● 「小X」

川普带着马斯克走进白宫椭圆形办公室，让记者们大为讶异。这是马斯克踏入华府政界后第一次出现在媒体面前。

更令人惊讶的是，马斯克带着他的小儿子X ? A-12，或一般称为「小X」，还让儿子跨坐在肩上。

川普介绍说，「这是X，是个很不错的小伙子」，小男孩则一边挖鼻孔，一边看着马斯克颂扬他领导「政府效率部」（DOGE）删减政府支出的功绩。

● 关系紧张？哪有？

当干劲十足的马斯克今年2月首次出席内阁会议时，已出现他与其他川普政府官员关系紧张的传言。

但川普试图压下任何关系不睦的说法。法新社记者询问马斯克有关关系紧张的报导是否属实时，川普打断说：「有人对伊隆（马斯克）不满吗？如果有，就把他们丢出去。」

川普政府其他官员当时为马斯克热烈鼓掌。3个月后，传出马斯克即将卸下政府职务时，他们大概也是一样的反应。 在另一场会议中，马斯克曾自豪地戴着写有「川普一切都是对的」棒球帽。

● 夜宿白宫

在川普重返白宫的最初数周，他和马斯克似乎大部分时间都待在一起。

他们一起搭乘总统专机「空军一号」（Air Force One）和总统专用直升机「陆战队一号」（Marine One）。马斯克还在白宫过夜，并曾吹嘘在白宫吃掉一整桶冰淇淋。

他们也一起观赏综合格斗，展现男人之间的情谊。

同时，马斯克在自家社群平台X大表忠诚，自封「第一哥们」，说：「我爱@realDonaldTrump，到了一个直男能爱另一个男人的极限。」

● 大秀特斯拉

马斯克的电动车品牌特斯拉（Tesla）因他与川普关系密切而深受重创。川普知道，马斯克的事业受威胁，可能对他扮演的角色产生影响，于是决定出手相助。 川普为了马斯克，把白宫南廊布置成特斯拉的临时展场，外面停着一辆电动卡车Cybertruck和一辆Model S。川普甚至说，他自己也买了一辆特斯拉电动车。

上周还有人看到川普的两名新闻助理在这辆闪闪发光的红色车子里摆姿势拍照。

在川普与马斯克戏剧性决裂之后，这辆车今天还停在白宫停车场。