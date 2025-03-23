川普驱逐委内瑞拉移民 亲属抗议：移民被骗至萨尔瓦多

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（法新社委内瑞拉巴基西梅托22日电） 被美国川普政府送往萨尔瓦多监狱的委内瑞拉移民的亲属今天举行抗议集会，要求释放他们的家人；另有家属声称，这些移民「被骗」、误以为是遣返回委内瑞拉。

美国总统川普援引一项逾200年历史的战时法律，将据称是委内瑞拉帮派成员逐出美国，200多名委内瑞拉人16日被美国遣送至萨尔瓦多戒备森严的监狱和劳改营。

此决定在华府引发一场法律僵局，一名法官试图阻止遣返班机，而在委内瑞拉则激起家属的愤怒。

川普政府主张，这238人是委国暴力黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员，或者至少是非法进入美国的移民。 但委国的亲属声称，被遣送至萨尔瓦多的许多人未经审判、并非罪犯，有些人甚至是在被欺骗的情况下自首。

被遣返者罗德里格斯（Kenlyn Rodriguez）的祖母哥鲁莫图（Gladys Coromoto Rojas）质疑道：「为什么这么多人说他们会回到委内瑞拉，结果如今却在萨尔瓦多？」

她在巴基西梅托（Barquisimeto）街头进行抗议时告诉法新社：「他们是被骗的。」 现年36岁的罗哈斯（Maikel Rojas Olivera）的家人解释说，他曾与他们联系，告诉家人他将于22日回到委内瑞拉，结果却被送至萨尔瓦多。

罗哈斯去年10月被美国移民暨海关执法局（ICE）拘留。他最初被关在加州一个拘留中心，直到3月7日才被转移至德州，并被送至萨尔瓦多。

他的家人说：「我们要求把所有那些无辜的孩子，从萨尔瓦多带回他们的国家。」

约80人参加此次抗议行动，其中包括这些移民的亲戚和邻居。

委内瑞拉政府将委国移民被拘留在萨尔瓦多称为绑架，并宣布聘请律师事务所处理他们的回国事宜。