川普：伊朗已被彻底击败 想谈协议但我不会接受

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（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天表示，伊朗在美国与以色列对伊朗的军事行动中已被彻底击败，并且想要达成协议，不过他不会接受。

川普在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「假新闻媒体讨厌报导美军对抗伊朗的表现有多好。伊朗已被彻底击败并想要达成协议，但绝不是我会接受的那种协议！」他并未详细说明。

川普发表这番言论之前，曾提到华府已猛烈轰炸伊朗石油枢纽哈格岛（Kharg Island）的军事目标，且美国海军很快将开始为通过荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的油轮护航。

然而，随着美国对伊朗的空袭持续进行，德黑兰当局也向以色列及波斯湾邻国发动新一波无人机与飞弹攻击。

与此同时，数名伊朗高层官员今天参加了在德黑兰举行的一场立场强硬的亲政府集会，与示威者并肩游行，他们挥舞着写有「美国去死」和「以色列去死」的标语。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）本周表示目前仍不会进行谈判，且若有必要，会持续攻击下去。

阿拉奇本周告诉美国公共电视网（PBS）：「我认为与美国人对话不会在我们的讨论范围内了。」他补充说，德黑兰当局在先前与美国的谈判中有过「非常痛苦的经历」。