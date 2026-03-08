川普：伊朗新领袖人选若未获认可会撑不久

afp_tickers

（法新社德黑兰8日电） 伊朗准备公布遇刺最高领袖哈米尼接班人之际，美国总统川普今天警告，伊朗下一任最高领袖人选若未获得他的同意，将难以长久掌权。

哈米尼（Ali Khamenei）因美国、以色列联手于9天前对其官邸空袭而身亡，中东随即陷入战火。伊朗专家会议（Assembly of Experts）成员透露，已经秘密举行会议选出新领袖，但未公布人选，只表示即将对外宣布。有人认为，现年56岁的哈米尼之子穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）将接替其父。

川普先前曾提出对伊朗新领袖任命拥有发言权的要求，并表示哈米尼之子是不可接受的「轻量级」人物。

他今天接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问，谈到伊朗新领袖时表示，「他必须得到我们的批准」，「如果没有得到我们的认可，他撑不了多久。」

但是伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）强调，这完全是伊朗单方面的决定，「不允许任何人干涉我们内政」。阿拉奇稍早在美国国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目中，要求川普就这场不断升级的战争「向区域内的人道歉」。

穆吉塔巴．哈米尼因与伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）关系密切，被视为保守派人物。

以色列军方已经对任何接班人选提出警告说：「我们会毫不犹豫将你锁定为攻击目标。」