川普：俄乌和平协议大有机会 卢比欧称还要努力

（法新社佛州海蓝戴尔海滩30日电） 美国总统川普今天表示，美国与乌克兰这次在佛州会谈后，要想达成协议以结束俄乌战争的「机会很大」。川普的特使魏科夫正准备前往俄罗斯，进行后续协商。

美乌代表在迈阿密以北的海蓝戴尔海滩（Hallandale Beach）进行数小时会谈，双方均称「富有成效」。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）会后表示，还有很多工作要做。基辅代表团一名消息人士则形容这次会谈「并不轻松」。

川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）预计2日前往莫斯科，与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）磋商。

华府方面已提出一项结束近4年俄乌战争的计画，并寻求莫斯科及基辅同意。

法新社报导，川普在总统专机空军一号上接受媒体访问时提到：「乌克兰面临一些棘手的小问题。」他指的是乌克兰最近内部贪腐调查，导致总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤换幕僚长和首席谈判代表。

川普说：「但我认为，很有机会可以达成协议。」

华府起草的28点方案，主张基辅撤出乌东顿内茨克州（Donetsk）；美国则承认顿内茨克州、克里米亚（Crimea）和卢甘斯克州（Lugansk）为事实上的俄罗斯领土。

这28点方案先前并未徵询乌克兰欧洲盟友的意见，遭到基辅和欧洲批评，美方已对原案进行删减调整，最新内容尚未公开，据传已缩减至20点。

美乌在佛州会谈结束后，法国总统马克宏明天将在巴黎与泽伦斯基见面。

尽管盟国对美国的乌克兰计画表示疑虑，但卢比欧仍将缺席3日至4日在布鲁塞尔（Brussels）举行的北大西洋公约组织（NATO）外长会议。（编译：纪锦玲）