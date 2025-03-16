川普：凯洛格出任乌克兰特使

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天指派凯洛格（Keith Kellogg）出任乌克兰特使。

川普在他社群平台「真实社群」（Truth Social）贴文写说，凯洛格「将直接与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）及乌国领导阶层接触」。川普还说，凯洛格「跟他们很熟，双方有着十分良好的合作关系」。

凯洛格是退役陆军中将，曾于川普第一个总统任期期间担任代理国安顾问一职。川普今天最新贴文出炉之前，都介绍他为俄乌特使。

然而，今年2月在沙乌地阿拉伯举行几场意在终结俄乌战争的高层会议，都未将他纳入其中。美国国家广播公司新闻网（NBC News）引述俄罗斯高阶官员的话说，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）认为凯洛格立场太亲乌。

根据这名匿名俄国官员的说法，凯洛格「与乌克兰太靠近。这不是我们要的那类人，也不符合我们期待的标准」。

川普与泽伦斯基上个月底撕破脸，川普不仅称泽伦斯基是「独裁者」，还质疑对方是否真心想要和平。

然而，80岁的凯洛格在前往基辅（Kyiv）会见泽伦斯基后，在社群媒体贴文盛赞对方是乌克兰「负�吠缈骨矣缕�十足的领袖」，并说两人进行了「广泛且正面的讨论」。