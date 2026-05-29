川普：即将就伊朗协议做决定 德黑兰否认达最终共识

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天指出，他即将就可能与伊朗达成的协议做出决定，不过德黑兰方面坚称，终结中东战争一事「尚未达成最终协议」。

伊朗法斯通讯社（Fars news agency）今天的报导反驳川普对协议内容几项关键说法，并引述知情人士称其言论是「真相与谎言的交织」。

美国消息人士之前告诉法新社，经过数周断断续续的谈判后，这项旨在结束席卷中东、重创全球经济冲突的协议，目前只差川普正式批准。

「纽约时报」报导，川普今天在白宫战情室召开两小时会议，但并未就任何新的伊朗协议做出决定。

川普稍早在社群媒体发文宣布这场会议，并重申他长期以来的要求，包括伊朗必须承诺永远不拥有核武，并开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航道。

不过，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）向国营媒体表示，伊朗伊斯兰共和国「47年前就已经和『必须』这种语言说再见了」。

他还说：「关于此事的理解…双方仍在交换讯息，但目前尚未达成最终协议。」

川普在贴文中表示，伊朗将清除荷莫兹海峡的水雷，并终止对水道封锁且「不收取通行费」，同时美国也会解除对伊朗港口的封锁。

他还表示，两国将协调移除并销毁伊朗的浓缩铀，并强调「在另行通知之前，不会有任何资金交换」。

然而法斯通讯社引述消息人士指出，德黑兰要求「立即解冻120亿美元遭冻结的伊朗资产」，并称「在这笔款项支付前，伊朗不会进入下一阶段谈判」。

至于重新开放荷莫兹海峡并免收通行费，消息人士说，「协议文本中根本没有这项条款」，而有关销毁伊朗核材料的说法「根本毫无根据」。

贝卡伊也向伊朗国营电视台表示，目前「没有任何」关于伊朗核计画的谈判正在进行。

德黑兰居民阿里（Ali）向法新社表示，无论协议内容为何，未来可能仍会有更多冲突。

这名49岁男子说：「双方说法都像是在安抚各自支持者。现在很难知道谁说的才是真的。」（编译：徐睿承）