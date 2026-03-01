川普：对伊朗军事行动可能持续4周

（法新社佛罗里达州棕榈滩1日电） 美国总统川普今天表示，他预期对伊朗的军事行动将持续4周。美国和以色列的袭击已经造成伊朗最高领袖丧命，并且重创其防御能力。

川普告诉英国「每日邮报」（Daily Mail）：「这一直都是个4周流程。我们认为大约会持续4周左右。」他今天接受数家媒体访谈，这是其中最新的一场。

川普表示：「它实力强大，是个大国，会进行4周，或是更短。」

在战争部首度宣布对伊朗的军事行动中有美军阵亡后，川普于受访时表示，在战争中可以预期会有军人阵亡。

五角大厦宣布3名美军士兵在对伊朗军事行动中殉职后，川普接受国家广播公司（NBC）访问时说：「我们有3位（阵亡），我们早有预期会有伤亡，不过最后这对世界来说会意义重大。」

川普表示，他今天与巴林、沙乌地阿拉伯、阿拉伯联合大公国、卡达、约旦和「其他几位」领袖谈话。

在其佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）受访的他预计今天稍晚返回华府。

川普表示，团队已经与殉职军人家属联络，「我会在适当的时候与他们的家属见面」。

他指出，阵亡军人遗体运回美国时，他或许会亲自前往德拉瓦州多佛空军基地（Dover Air Force Base）参加庄严的仪式，或是邀请家属前往白宫。