川普：对委内瑞拉本土动武 无须国会授权

（法新社华盛顿18日电） 尽管外界批评美国总统川普对委内瑞拉附近海域的攻击行动已超越宪法权限，但川普今天表示，他认为若对委内瑞拉本土发动攻击，也无须取得国会批准。

法新社报导，当记者问到若美国要在委内瑞拉本土内打击毒枭，是否会寻求国会授权时，川普表示，虽然他不反对这么做，但他对政界「像筛子一样地走漏风声」感到担忧。

川普（Donald Trump）在白宫椭圆办公室说：「我不介意告诉他们（国会），但你知道，这没什么大不了的；我不是非得告诉他们不可。」

法新社指出，自9月以来，美军已针对加勒比海及太平洋疑似运毒船实施多次空袭，造成至少99人死亡，引发外界对美国这类行动合法性的激烈讨论。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）指控，美方行动真正目的是推翻他的政权，而不仅是他所谓的打击毒品走私。

●国会才有权正式宣战

根据美国宪法，总统为三军统帅，但唯有国会才有正式宣战的权力，这一点不仅为对手民主党所强调，连川普所属党派的国会议员也质疑，即便是有多数共和党人表态支持川普。

民主党籍联邦众议员米克斯（Gregory Meeks）在众院辩论时表示：「总统尚未证明：在美国法律或国际法之下，他是否有合法权限，可对这些船只进行致命的军事打击。」

他说：「这些船只，有的甚至还未前往美国、有的还在数千英里之外的海域，没有人能够有力说服：他们对美国人民构成即时威胁，值得动用武力。」

专家表示，川普可以不经过国会同意，短暂对委内瑞拉发动有限度的军事攻击，但仅止于防御性或范围有限的行动。

美国在受到九一一恐怖攻击后，国会曾授权向阿富汗及伊拉克动武，后续也成为美国在其他国家展开反恐行动的法源依据。 （编译：纪锦玲）