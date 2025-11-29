川普：拜登自动签名机代签文件 全数失效

（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普今天宣布，所有在前总统拜登任内以「自动签名机」（autopen）签署的文件均「终止效力」。

此举的法律效力不明，也使他对前任总统的攻击言论再次升级。

川普经常试图煽动外界对拜登据称使用自动签名机签署特赦令、行政命令及其他文件一事的不满，指控拜登在位时年迈昏聩，无法治理国家。

川普在社群媒体上说：「任何由『瞌睡乔拜登』（Sleepy Joe Biden）以自动签名机签署的文件，大约占了92%，在此一律终止，不再具有任何效力或作用。」

「我在此撤销所有行政命令，以及任何不是由『贪腐乔拜登』（Crodoed Joe Biden）亲自签署的文件，因为操作自动签名机的人是非法行事。」

过去多位总统都曾使用过各种自动签名系统，但川普称，拜登任内使用这套系统，证明了当时的拜登心智上无行为能力，且无法掌控白宫。

拜登卸任时为82岁，而川普现年79岁，预计将于2029年1月卸任。

美国司法部曾于2005年表示，总统无需亲手签署法案，可以指示一名官员「将总统的签名附加于这类法案上，例如透过自动签名机」。

2011年，「纽约时报」曾报导，欧巴马（Barack Obama）成为第一位人在欧洲期间以自动签名机签署法案的总统。有时纸本文件仍会空运给总统签署。

拜登在任期最后几天，对遭川普针对的人士发布特赦，包括他自己的儿子、曾调查川普的国会议员、一名曾批评川普的军方将领，以及美国首席COVID-19专家。