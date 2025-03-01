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川普：美司法部已归还机密文件案遭查扣数箱资料

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（法新社华盛顿28日电） 美国总统川普今天表示，美国联邦调查局（FBI）调查他涉嫌不当持有机密文件时从海湖俱乐部住所查扣的数箱资料已归还给他，有朝一日他会摆在他的总统图书馆展示。

川普（Donald Trump）被控在上个总统任期结束后离开白宫时不当带走一些最高机密文件，包含美国国防部和美国中央情报局（CIA）的纪录，因此遭到美国司法部特别检察官史密斯（Jack Smith）起诉。

史密斯指控川普2021年离开白宫后，把这些机密文件存放在位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）。联邦调查局2022年前往突袭搜查以取回文件，照片显示这几箱资料随意堆放在人来人往的海湖俱乐部里1间金碧辉煌的洗手间内，看起来不安全。

川普今天在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文表示，美国司法部已将这些文件归还给他。如今司法部是由他任命的人选执掌。

川普写道，司法部「刚刚把疯狂的史密斯小题大作的几箱（文件）归还了。它们正被带到佛州，有天将成为川普总统图书馆的一部分」。但他未说明原本装在纸箱内的文件是否全数归还。

川普还重申他「绝对没做错任何事」，以及这起案件是政治猎巫。

川普去年11月赢得美国总统大选后，史密斯以遵守司法部不起诉现任总统的政策为由撤案，他也已于川普今年1月20日就任前辞去司法部职务。

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