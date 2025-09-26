川普：艾尔段比任何人都了解选举舞弊

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普今天在华府接待土耳其总统艾尔段时表示，艾尔段「比任何人都了解选举舞弊这种事」，并说自己「遭放逐」期间，两人仍维持友谊。

川普曾无根据地指控2020年美国总统大选存在舞弊而导致他落败。他今天接待艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）时表示，即使于自己「不公平地」遭到「放逐」的4年期间，双方仍维持友谊。

尽管自从艾尔段2014年担任总统以来，土耳其政府大举打压在野党和媒体，川普今天仍予以大力赞扬。

川普说：「这家伙非常有主见。通常我不太喜欢有主见的人，但我总是喜欢这一位。不过他真的很强悍。」

这是自从川普第一任期期间的2019年以来，艾尔段首度对白宫进行双边访问。美国前总统拜登与这位被他称为「独裁者」的土耳其领导人关系紧张。

艾尔段治下的土耳其当局一再针对主要在野党展开逮捕行动，包括3月间因贪污指控遭到关押的伊斯坦堡市长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）。被视为艾尔段首要政敌的伊玛莫鲁否认指控。

而自从1月重返白宫以来，川普一直试图削弱民主监督与制衡机制。

川普一向对威权领袖难掩欣赏之情，经常对某些国家领袖长期执政一事予以正面评价。