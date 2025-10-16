川普：预期2周内会蒲亭 美国不能耗尽战斧飞弹库存

（法新社华盛顿16日电） 美国总统川普今天表示，他预期未来2周内将在匈牙利首都布达佩斯与俄罗斯总统蒲亭会面。川普并称美国不能耗尽自身战斧飞弹库存，令人怀疑美国提供乌克兰战斧飞弹的可能性。

川普（Donald Trump）今天与蒲亭（Vladimir Putin）通电话后，先在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）上公布，两人同意在布达佩斯会面。

川普随后在白宫椭圆形办公室（Oval Office）对记者表示：「我很可能会在接下来的两周内与他（蒲亭）会面。」他补充道，国务卿卢比欧（Marco Rubio）会先跟俄罗斯官员会谈。

川普还告诉记者，在电话中，他也跟蒲亭谈到美国提供战斧飞弹（Tomahawk）给乌克兰的可能性，而蒲亭「并不喜欢这个构想」。

川普还说，美国不能「耗尽」自己的战斧飞弹库存。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天抵达美国，明天将与川普会谈，届时泽伦斯基将讨论美国提供战斧长程飞弹的可能性，这款飞弹可从乌克兰射抵俄国首都莫斯科。

泽伦斯基稍早在社群平台X写道：「我们已经发现，莫斯科当局一听到战斧飞弹，就急于重启对话。」他也将与美国国防产业公司会面，洽谈追加防空系统供应事宜。

另外，泽伦斯基也提到，他希望中东和平协议的动力，能协助终结乌克兰战争。

他写道：「我们期待，中东地区成功遏止恐怖与战争的动能，能协助终结俄罗斯对乌克兰的战争。」