川普：97%报导都在抹黑不是言论自由

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天再度抨击美国媒体，声称对他的负面报导「不合法」。他表示，97%报导都在抹黑某人不是言论自由。

在美国广播公司暂停脱口秀主持人吉米金摩节目后，川普的这番谈话引发了新一轮言论自由的论战。

川普在白宫椭圆形办公室对记者表示：「他们会把一个好故事报导成坏事。我个人认为这其实是非法的。」

现年79岁的川普今年已多次对主要媒体提起诉讼，他强调电视新闻网对他和政府的报导「97%都是负面的」。「当一个人遭遇97%都是负面的报导时，那已经不是言论自由，而只是作弊罢了。」

川普同时力挺联邦传播委员会（FCC）主席卡尔（Brendan Carr）。

卡尔近日因批评吉米金摩（Jimmy Kimmel）在节目中对保守派政治网红柯克（Charlie Kirk）遇刺的言论，并威胁可能制裁播放该节目的电视台，已经引发全美对言论自由的激辩，甚至在共和党内部也造成了一些不安。

川普的盟友、共和党籍德州联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）警告，政府若决定哪些言论可接受，将「极具危险」。

他更将卡尔威胁处分或撤销电视执照的说法比喻为马丁史柯西斯（Martin Scorsese）电影「四海好家伙」（Goodfellas）里的黑帮场景：「这就像黑帮走进酒吧说，『好酒吧啊，要是发生什么事就可惜了』」。

在卡尔发表警告的数小时后，美国广播公司（ABC）宣布吉米金摩的节目将无限期停播。川普则赞扬卡尔是「一位具勇气的伟大爱国者」。

与此同时，川普控告媒体的诉讼也遭遇挫败。一名联邦法官严词驳回川普对「纽约时报」（The New York Times）提出的150亿美元诽谤诉讼，使得他个人的反媒体行动再添失败案例。