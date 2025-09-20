The Swiss voice in the world since 1935

川普：97%报导都在抹黑不是言论自由

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天再度抨击美国媒体，声称对他的负面报导「不合法」。他表示，97%报导都在抹黑某人不是言论自由。

在美国广播公司暂停脱口秀主持人吉米金摩节目后，川普的这番谈话引发了新一轮言论自由的论战。

川普在白宫椭圆形办公室对记者表示：「他们会把一个好故事报导成坏事。我个人认为这其实是非法的。」

现年79岁的川普今年已多次对主要媒体提起诉讼，他强调电视新闻网对他和政府的报导「97%都是负面的」。「当一个人遭遇97%都是负面的报导时，那已经不是言论自由，而只是作弊罢了。」

川普同时力挺联邦传播委员会（FCC）主席卡尔（Brendan Carr）。

卡尔近日因批评吉米金摩（Jimmy Kimmel）在节目中对保守派政治网红柯克（Charlie Kirk）遇刺的言论，并威胁可能制裁播放该节目的电视台，已经引发全美对言论自由的激辩，甚至在共和党内部也造成了一些不安。

川普的盟友、共和党籍德州联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）警告，政府若决定哪些言论可接受，将「极具危险」。

他更将卡尔威胁处分或撤销电视执照的说法比喻为马丁史柯西斯（Martin Scorsese）电影「四海好家伙」（Goodfellas）里的黑帮场景：「这就像黑帮走进酒吧说，『好酒吧啊，要是发生什么事就可惜了』」。

在卡尔发表警告的数小时后，美国广播公司（ABC）宣布吉米金摩的节目将无限期停播。川普则赞扬卡尔是「一位具勇气的伟大爱国者」。

与此同时，川普控告媒体的诉讼也遭遇挫败。一名联邦法官严词驳回川普对「纽约时报」（The New York Times）提出的150亿美元诽谤诉讼，使得他个人的反媒体行动再添失败案例。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团