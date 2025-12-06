川普2.0国安战略 收缩回西半球并严词抨击欧洲

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普政府今天提出国家安全战略报告，彻底重塑华府外交政策主张，对外重心从全球回到西半球，将遏制大规模移民列为优先事项，另还批评欧洲文明正面临淡出舞台的危机。

这份国家安全战略（NSS）旨在具体说明川普颠覆美国长年的世界观，再次将自家后院的拉丁美洲提升为首要重点，与过去要求聚焦亚洲、因应中国崛起的主张大相迳庭。

川普在这份备受关注的文件前言中强调：「我们一切行动，都以美国优先列为出发点。」

这项战略文件打破美国数十年努力维持单一超强地位的思维，指「美国拒绝再追求注定失败的主宰全球观念」。

文件虽说美国将防止其他势力、特别是中国，主导全球，但也说「这并不代表美国要浪费人力与财力来压制世界所有主要、中等强权」。

这份战略主张「调整美国在全球的军事部署，应对自家西半球内迫切的威胁」，首先就是移民问题。

战略文件叙明：「大规模移民（美国）时代必须结束。」

报告还言明，川普领导下的美国将积极在欧洲推动相同目标，这与欧洲各国的极右派政党相呼应。

这份战略以极其强烈的语言面对长年的亲密盟邦，指川普政府将「在欧洲国家内部，培养对抗当前欧洲各国政府路线的力量」。