川普2.0来临习近平打稳定牌 西方对北京仍怀戒心

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（法新社北京22日电） 美国总统当选人川普展开第2个白宫任期脚步逼近，中国国家主席习近平本周在20国集团高峰会推销中国是稳定全球伙伴，但分析认为，怀有戒心的西方国家很可能仍不会让北京接近。

法新社报导，20国集团（G20）峰会本周在巴西里约热内卢（Rio de Janeiro）举行，习近平一举一动备受瞩目，他并展开多场双边会谈，稳固与各国的关系。

川普过去向来对华府传统盟友不假辞色，而且早已威胁重新掌权之后会颠覆外交准则。在他重返白宫前夕，北京则展现出可靠伙伴的姿态。

许多国家将会采取更务实路线，以北京平衡日益反覆无常的华府。不过专家指出，川普回归不太可能把西方国家推进中国势力范围内。

澳洲墨尔本大学（University of Melbourne）亚洲研究高级讲师谭雷笳（Pradeep Taneja）表示，习近平与西方领导人进行双边会谈是个「好的迹象」。

他告诉法新社：「与中国相敬如宾对西方国家有利。」

经济飞速成长和貌似政治开明曾经激发外界乐观看待中国。然而，此情此景已是明日黄花，一去不复返。

谭雷笳说：「7、8年前那种热络景况不再，我认为不太可能重现。」

他强调，如今彼此关系显得相对「公事公办」，以务实的各自利益为出发点。

专家表示，美国大选结果很可能暗示华府外交政策将会重返更孤立主义、更没有规则可循的路线。

澳洲昆士兰大学（University of Queensland）专精国际关系的学者哈梅里（Shahar Hameiri）指出，这些情况已经把西方国家拉回到偏向认为北京是「主张维持现状的一方」。

他告诉法新社：「我们正看到各国政府试图不把所有的鸡蛋全都放在一个篮子里。」

中国国营媒体最近将北京描绘成践行真正多边主义和经济全球化的明灯，并且根据北京观点对所谓华府干预全球事务加以批评。

习近平结束巴西之行后，中共喉舌「环球时报」今天以「中国外交为世界注入宝贵的确定性」为题发表社评，并在另一篇文章中说华府是加萨「人道主义灾难的创造者」。

新加坡国立大学助理教授庄嘉颖警告，川普「很可能削弱」全球性机构。

不过，川普第2任期引发传统西方盟友大洗牌的可能性不高。哈梅里表示，在安全议题上，诸如日本、澳洲和北大西洋公约组织（NATO）等华府伙伴「仍得仰赖美国提供技术」。

他强调：「那不是可以说换就换的东西。」