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工党外交政策：拟重订中国政策方针 愿与法国签双边协议

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（法新社伦敦5日电） 英国国会改选工党大胜，可望重返执政，如何处理国防外交各方关注。法新社汇整其至今透露的蓝图，包括将全面检视英国政府与中国的关系，及不排斥与法国签双边协议。

●中国

可望接外相的拉米（David Lammy）本周告诉媒体记者，工党将着手从政府各部会「全面检视」英国与中国的关系，以设定新政府的中国政策「方向和路线」。

工党党魁施凯尔（Keir Starmer）去年表示，在像是贸易、商务与科技等议题上，英国必须「逐渐摆脱」对中国的依赖；但同时在像是对付气候变迁等议题上，英国也要承认与中国合作的重要性。

挑战之处在于，英国如何平衡其经贸利益及安全要务。加上11月美国总统大选后，前总统川普（Donald Trump）可能再度入主白宫，恐使得情势变得更复杂，因一般预料他将施压盟邦对北京更强硬。

●以巴冲突

工党表示，为了「促进能够达成两国方案的更新和平进程」，他们承诺会承认巴勒斯坦国，但至今并未订出任何落实的时间表。

工党承诺的其他努力目标，包括催促立即停火、所有人质获释，以及让进入加萨走廊（Gaza Strip）的援助物资增加。 ●欧洲

施凯尔已保证，若法国极右派政党「国民联盟」（National Rally， RN）胜选执政，他将与其合作。

当施凯尔被进一步问到有关国民联盟领袖雷朋（Marine Le Pen）倾向签署双边协议，而非以欧洲联盟（EU）整体来签协议，他说两者并不互斥。

施凯尔表示，为了解决移民乘小船横渡英吉利海峡的问题，英国与法国签双边协议或与欧盟整体签协议，都很重要。英国2016年举行公投决定退出欧盟，其后分手过程一团乱。

●乌克兰

工党已强调，若胜选将让英国继续支持乌克兰。外界也预期，施凯尔当上首相后会及早会晤乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），以当面向对方重申挺乌。

施凯尔也已表示，他上任后是否会与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面，在现阶段「根本没这问题」，他并称蒲亭是「乌克兰的侵略者」。 ●国防开支

新政府上台后一年内，将执行国防战略检讨，以订定将国防开支增加到相当于国内生产毛额（GDP）2.5%的办法。

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