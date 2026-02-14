已故俄异议人士纳瓦尼遗孀：科学证实他是被谋杀

（法新社慕尼黑14日电） 已故俄罗斯异议人士纳瓦尼的遗孀尤莉雅今天表示，纳瓦尼遭到「谋杀」已是「科学证实的事实」。欧洲5国今天稍早发表联合声明指出，确信纳瓦尼两年前在流放地是死于毒杀。

纳瓦尼（Alexei Navalny）是俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）的头号政敌，2023年8月依「极端主义」罪名被判入狱，2024年2月16日命丧深入北极圈以北的哈尔普（Kharp）IK-3流放地。

英国、法国、德国、瑞典及荷兰等5国政府根据纳瓦尼遗体样本进行分析后得出前述结论，分析结果还证实样本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine），这是一种从南美洲箭毒蛙体内发现的毒素，在俄罗斯自然界并不存在。

尤莉雅（Yulia Navalnaya）在慕尼黑安全会议（Munich Security Conference）场边谈到：「我两年前在这个会议的台上说，是普丁杀害我的丈夫。」

尤莉雅说：「我当然确信这是谋杀…但那时我空口无凭，不过这个说法如今已成为经过科学证实的事实。」

英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天赞扬纳瓦尼，「在暴政面前展现巨大勇气」。

施凯尔在社群媒体发文写道：「他揭发真相的决心已留下深远影响，我今天也对他的家人表达深切慰问。」

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X表示：「我们现在知道普丁为了继续掌权，不惜对自己的人民动用生物武器。」

他并补充说，纳瓦尼2024年在狱中是死于「最致命的神经毒剂之一」。

当被问及为何耗费这么久时间才得出关于纳瓦尼死因的结论，德国外长瓦德福（Johann Wadephul）回应，这是一个「复杂的过程」。

瑞典外长斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）说道：「我为我们能共同揭发真相感到自豪，我们现已掌握能向俄罗斯究责的证据。」

这些欧洲国家还表示，他们已就调查结果向禁止化学武器组织（OPCW）检举俄罗斯的行径。