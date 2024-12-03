巴勒斯坦两大敌对派系同意战后共治加萨

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（法新社开罗3日电） 双方谈判人员今天表示，巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯领导的法塔组织已经同意，创设一个委员会共同治理战后的加萨走廊。

根据法新社看过的计画草案，这个委员会将会由10到15名无党派人士组成，职权涵盖经济、教育、卫生、人道援助和重建事务。计画仍然有待阿巴斯（Mahmud Abbas）批准。

埃及斡旋在开罗进行谈判后，巴勒斯坦两大敌对派系哈玛斯（Hamas）和法塔组织（Fatah）同意该委员会将会管理加萨走廊（Gaza Strip）最南端拉法（Rafah）边境关卡巴勒斯坦这一侧。毗邻埃及的拉法是加萨唯一不与以色列相通的关卡。

双方代表告诉法新社，法塔组织代表团今天将会返回约旦河西岸（West Bank）的雷马拉（Ramallah），寻求阿巴斯批准计画。法塔组织代表团由中央委员会委员阿玛德（Azzam Al-Ahmad）担任团长。 哈玛斯代表团团长是政治局成员哈雅（Khalil al-Hayya）。

透过外交手段结束加萨战争的新一波努力促成此一倡议。去年10月7日哈玛斯史无前例地突袭以色列而引爆这场战争。

以色列和黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织真主党（Hezbollah）脆弱停火协议生效近一周后，美国、埃及、卡达、土耳其引领上述谈判工作。

2006年哈玛斯在巴勒斯坦议会选举取得巨大胜利后，哈玛斯战士将法塔逐出加萨走廊，两大派系自此激烈敌对。

哈玛斯2007年从法塔手中夺下加萨的控制权，世俗主义派的法塔运动则控制巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）和遭到以色列占领的约旦河西岸部分地区。