巴哈少年时期佚失管风琴作品 时隔320年首演

（法新社柏林17日电） 两首佚失已久、由德国音乐家巴哈在青少年时期创作的管风琴作品，今天在德国正式首演，这项发现被形容为「音乐界的伟大时刻」。

这两首管风琴独奏作品是巴哈早年生涯在图林根邦（Thuringia）阿恩斯塔特镇（Arnstadt）担任管风琴教师时所写，早在30多年前就首度引起研究人员注意。

但直到现在，专家们在终于确认手稿抄写者的身分后，才得以证明这两首曲子确为巴哈所作。

「D小调夏康舞曲BWV 1178」（Chaconne in D minor BWV 1178）与「G小调夏康舞曲BWV 1179」（Chaconne in G minor BWV 1179）今天已被新增至巴哈作品的官方目录中。

D小调乐曲的演奏时长约6分半钟，G小调乐曲则约为3分半钟。

这两首作品在时隔320年后，首度于莱比锡（Leipzig）的圣多马教堂（St Thomas Church）演出，巴哈长眠于此，并曾在这里担任长达27年的教堂音乐总监。

在作品演出前的记者会上，德国文化部长魏莫（Wolfram Weimer）盛赞这项发现「轰动全球」，是「音乐界的伟大时刻」。

他说：「这对全世界许许多多的音乐爱好者来说，是极大的喜悦来源。」

这些手稿没有标注日期也未署名，但据信是写于1705年左右，当时巴哈年约18岁。

根据负责记录与研究巴哈生平及作品的莱比锡巴哈档案馆（Bach Archive in Leipzig）资料，巴哈研究员沃尔尼（Peter Wollny）最早于1992年在比利时皇家图书馆（Royal Library of Belgium）发现这些作品。

沃尔尼从一开始就对这些作品深感着迷，因为它们包含了巴哈在当时独有的几项特徵，但手稿抄写者的身分始终是个谜。

几年前，专家们在一封年代为1729年的信件中发现非常相似的笔迹，写信的人是巴哈在阿恩施塔特的一位前学生，名叫约翰（Salomon Guenther John）。

但由于信件比手稿晚了20年书写，且笔迹不尽相同，因此需要更多证据。

直到最近，专家们才找到约翰在更早时期、与手稿年代相近的笔迹样本，从而提供了明确的证据，证实手稿出自他手。

今天负责演奏这些作品的荷兰管风琴家暨巴哈档案馆馆长古柏曼（Ton Koopman）表示，这些作品「品质极高」。

他说：「我深信，全世界的管风琴家都会非常感谢这份充满技巧、活泼的新曲目，并在未来经常演奏。」